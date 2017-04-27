Владимир Кличко: В моем халате будет флешка, на которой видеозапись с прогнозом на бой Джошуа

Украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко сказал, что выйдет на бой с Энтони Джошуа в халате, в который будет зашита флешка, содержащая прогноз на бой.

«На этой флешке – видеозапись, которую я сделал на прошлой недели, дав свой прогноз на бой. Эта флешке будет в моем халате. Не спрашивайте меня после этого боя, что было на видеозаписи. Единственным, кто сможет ее открыть и посмотреть эту запись, станет человек, который купит этот халат. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд братьев Кличко», - цитирует Кличко сайт «Братство Кличко».

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».