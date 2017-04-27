Владимир Кличко: В моем халате будет флешка, на которой видеозапись с прогнозом на бой Джошуа
Украинский
боксер тяжелого веса Владимир Кличко сказал, что выйдет на бой с Энтони Джошуа
в халате, в который будет зашита флешка, содержащая прогноз на бой.
«На этой флешке –
видеозапись, которую я сделал на прошлой недели, дав свой прогноз на бой. Эта
флешке будет в моем халате. Не спрашивайте меня после этого боя, что было на
видеозаписи. Единственным, кто сможет ее открыть и посмотреть эту запись,
станет человек, который купит этот халат. Все деньги от продажи пойдут в
благотворительный фонд братьев Кличко», - цитирует
Кличко сайт «Братство Кличко».
Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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