Шамиль Тарпищев: Шараповой во встрече с Макаровой было тяжелее, чем в матче с Винчи

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в большой спорт Марии Шараповой.

Сегодня россиянка провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во втором круге турнира WTA в Штутгарте Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.

Накануне она взяла верх над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3).

«Здорово, что Мария выиграла уверенно в двух матчах подряд за два дня, но сегодня ей было тяжелее - и ошибок больше, и двойных ошибок достаточно. Посмотрим, как она будет выглядеть в следующем матче. Без соревновательной практики тяжело, ведь только в турнирах тренируется нервная система, с этим могут возникнуть проблемы. Но мне, как президенту федерации, приятно, что она так здорово вернулась», - цитирует Тарпищева ТАСС.

В 1/4 финала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии.