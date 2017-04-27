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Энтони Джошуа: Мне нужно просто успокоиться и получить удовольствие

Источник:  Фансайт братьев КличкоКомментарии

Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Владимиром Кличко.

«Я поднялся из самого дна до этой позиции, на которой вы можете меня наблюдать. Это все - часть вашего характера. Я не боюсь, потому что я знаю себя, и знаю цели, которые мне нужно достичь. Несмотря на то, что событие вызывает огромный интерес, а мое имя – повсюду, я вижу людей, которые меня окружают: они уже остыли. Я – их отражение. Нужно просто успокоиться и получать удовольствие. А вот в ринге все будет серьезно. Есть время, чтобы подготовиться к бою, и есть время наслаждаться жизнью», - цитирует Джошуа сайт «Братство Кличко».

По словам Джошуа, ситуация с флешкой, которую представил Владимир, напомнила ему момент перед боем с Кевином Джонсоном, состоявшемся в мае 2015-го. «Тогда на пресс-конференции Джонсон сказал, что он выдаст инструкцию, как победить Джошуа. Наверное, она так никогда и не будет издана, потому что он был нокаутирован. Но это вернуло меня к стратегии игры разума. К счастью, я уже проходил через это».

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Голосование: Кто победит – Владимир Кличко или Энтони Джошуа?


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