Энтони Джошуа: Мне нужно просто успокоиться и получить удовольствие
Британский
боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от
поединка с Владимиром Кличко.
«Я поднялся из самого дна
до этой позиции, на которой вы можете меня наблюдать. Это все - часть вашего
характера. Я не боюсь, потому что я знаю себя, и знаю цели, которые мне нужно
достичь. Несмотря на то, что событие вызывает огромный интерес, а мое имя –
повсюду, я вижу людей, которые меня окружают: они уже остыли. Я – их отражение.
Нужно просто успокоиться и получать удовольствие. А вот в ринге все будет
серьезно. Есть время, чтобы подготовиться к бою, и есть время наслаждаться
жизнью», - цитирует Джошуа сайт «Братство Кличко».
По словам Джошуа, ситуация с флешкой,
которую представил Владимир,
напомнила ему момент перед боем с Кевином Джонсоном, состоявшемся в мае
2015-го. «Тогда на пресс-конференции Джонсон сказал, что он выдаст инструкцию,
как победить Джошуа. Наверное, она так никогда и не будет издана, потому что он
был нокаутирован. Но это вернуло меня к стратегии игры разума. К счастью, я уже
проходил через это».
Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».