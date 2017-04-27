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Нобель Арустамян: «Ювентус» и «Реал» - фавориты Лиги чемпионов

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Комментатор Нобель Арустамян оценил шансы «Ювентуса» на победу в Лиге чемпионов.

«Сможет ли «Ювентус» выиграть Лигу чемпионов? Я так не скажу. Их шансы на победу в этом турнире такие же, как и у «Реала». Именно они являются фаворитами турнира. Дадут ли «Золотой мяч» Буффону? Если Джанлуиджи проявит себя в полуфинале и финале Лиги чемпионов, то такой вариант возможен. Но это не столь вероятно, как победа Роналду или Месси», - считает Арустамян.

Напомним, в полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Монако», а «Реал» - с «Атлетико». Первые матчи пройдут на следующей неделе. 

Голосование: «Ювентус» – «Монако». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

Голосование: «Реал» – «Атлетико». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

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