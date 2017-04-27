Гаджи Гаджиев: Мы дали «Краснодару» слишком много пространства
Главный
тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Краснодара»
в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом
0:2.
- Первое –
мы не смогли сыграть так, как надо играть против «Краснодара». Слишком много
пространства и времени у них было на работу с мячом. Но они и нам давали
пространство и позволяли играть. После потери они вступали в борьбу , и если из
этой борьбы мы выходили, то возникали ситуации, где можно было забивать. В
первом тайме были такие моменты. Второе – из критических замечаний в свой адрес
– после того, как нам забили гол, мы стали пропускать контратаки и допускать
ошибки. Второй гол пропустили, когда все побежали отыгрываться, пропустили
контратаку и пятились до самых ворот. Могли пропустить и третий – разорвалась
команда. Одна часть там, другая – там... Это нехарактерно для «Амкара». Но,
возможно, это казалось с нашим физическим и эмоциональным состоянием. На
состояние футболисты не жаловались, но динамики нам не хватило, особенно в
обороне.
- В двух
матчах «Амкар» пропустил пять мячей. Чувствуется отсутствие Огуде?
- Я скажу, что чувствуется
отсутствие не только Огуде. Не в меньшей мере чувствуется отсутствия Джикии.
Хомич сыграл нормально – ему нужна игровая практика, и он становится лучше. В
первых играх он действовал не очень уверенно, а сегодня уже сыграл лучше. Осенью
мы по полмяча пропускали за игру, а сегодня больше пропускаем. В обороне
действуем хуже, чем тогда. Надо добавлять, качества есть у того же Секу,
который играет в позиции Джикии. У него скорость, борьбу ведет хорошо, но
тактически Джикия сильнее, - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».
У
победителей отличились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76-я).
Нападающий сборной России с 15 голами укрепил свое лидерство в списке лучших
бомбардиров нынешнего сезона РФПЛ.
Пермский клуб с 34 очками
остался на восьмом месте, команда Игоря Шалимова с 44 баллами - на четвертой
строчке.
В следующем туре «Амкар» 30 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» днем позже примет «Анжи».
Матч
Голы
Смолов 63 (0:1). Вандерсон 76 (0:2).
Состав
Амкар: Хомич, Занев, Милькович, Зайцев, Конде, Комолов (Йовичич, 78), Баланович (Гасилин, 72), Гиголаев, Гол, Бодул, Прокофьев (Костюков, 46)
Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Жигулёв, 83), Подберёзкин (Перейра, 62), Газинский, Петров, Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 77)
Предупреждения:
Гиголаев, 81 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
27 апреля 17:00, Звезда, Текстовая трансляция