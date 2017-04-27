Гаджи Гаджиев: Мы дали «Краснодару» слишком много пространства

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

- Первое – мы не смогли сыграть так, как надо играть против «Краснодара». Слишком много пространства и времени у них было на работу с мячом. Но они и нам давали пространство и позволяли играть. После потери они вступали в борьбу , и если из этой борьбы мы выходили, то возникали ситуации, где можно было забивать. В первом тайме были такие моменты. Второе – из критических замечаний в свой адрес – после того, как нам забили гол, мы стали пропускать контратаки и допускать ошибки. Второй гол пропустили, когда все побежали отыгрываться, пропустили контратаку и пятились до самых ворот. Могли пропустить и третий – разорвалась команда. Одна часть там, другая – там... Это нехарактерно для «Амкара». Но, возможно, это казалось с нашим физическим и эмоциональным состоянием. На состояние футболисты не жаловались, но динамики нам не хватило, особенно в обороне.

- В двух матчах «Амкар» пропустил пять мячей. Чувствуется отсутствие Огуде?

- Я скажу, что чувствуется отсутствие не только Огуде. Не в меньшей мере чувствуется отсутствия Джикии. Хомич сыграл нормально – ему нужна игровая практика, и он становится лучше. В первых играх он действовал не очень уверенно, а сегодня уже сыграл лучше. Осенью мы по полмяча пропускали за игру, а сегодня больше пропускаем. В обороне действуем хуже, чем тогда. Надо добавлять, качества есть у того же Секу, который играет в позиции Джикии. У него скорость, борьбу ведет хорошо, но тактически Джикия сильнее, - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

У победителей отличились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76-я). Нападающий сборной России с 15 голами укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РФПЛ.

Пермский клуб с 34 очками остался на восьмом месте, команда Игоря Шалимова с 44 баллами - на четвертой строчке.

В следующем туре «Амкар» 30 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» днем позже примет «Анжи».