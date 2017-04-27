Игорь Шалимов: В концовке чемпионата самое главное – это результат на табло
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тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Амкара»
в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом
2:0.
«Сильнее
ли «Краснодар» «Амкара»? Надо смотреть на табло. В концовке чемпионата это самый главный показатель.
Мы более-менее справились и
с «Амкаром», и искусственным газоном. Это тяжелейший выезд, отсюда давно никто
не увозил три очка. Мы полностью довольны. Игра у нас есть, надо набирать очки»,
- сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
У
победителей отличились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76-я).
Нападающий сборной России с 15 голами укрепил свое лидерство в списке лучших
бомбардиров нынешнего сезона РФПЛ.
Пермский клуб с 34 очками
остался на восьмом месте, команда Игоря Шалимова с 44 баллами - на четвертой
строчке.
В следующем туре «Амкар» 30 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» днем позже примет «Анжи».
Матч
Голы
Смолов 63 (0:1). Вандерсон 76 (0:2).
Состав
Амкар: Хомич, Занев, Милькович, Зайцев, Конде, Комолов (Йовичич, 78), Баланович (Гасилин, 72), Гиголаев, Гол, Бодул, Прокофьев (Костюков, 46)
Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Жигулёв, 83), Подберёзкин (Перейра, 62), Газинский, Петров, Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 77)
Предупреждения:
Гиголаев, 81 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
27 апреля 17:00, Звезда, Текстовая трансляция