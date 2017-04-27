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Игорь Шалимов: В концовке чемпионата самое главное – это результат на табло

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Амкара» в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Сильнее ли «Краснодар» «Амкара»? Надо смотреть на табло. В концовке чемпионата это самый главный показатель.

Мы более-менее справились и с «Амкаром», и искусственным газоном. Это тяжелейший выезд, отсюда давно никто не увозил три очка. Мы полностью довольны. Игра у нас есть, надо набирать очки», - сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

У победителей отличились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76-я). Нападающий сборной России с 15 голами укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РФПЛ. 

Пермский клуб с 34 очками остался на восьмом месте, команда Игоря Шалимова с 44 баллами - на четвертой строчке.

В следующем туре «Амкар» 30 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» днем позже примет «Анжи». 

Матч

Амкар - Краснодар - 0:2 (0:0)

Голы

Смолов 63 (0:1). Вандерсон 76 (0:2).

Состав

Амкар: Хомич, Занев, Милькович, Зайцев, Конде, Комолов (Йовичич, 78), Баланович (Гасилин, 72), Гиголаев, Гол, Бодул, Прокофьев (Костюков, 46)

Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Жигулёв, 83), Подберёзкин (Перейра, 62), Газинский, Петров, Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 77)

Предупреждения:

Гиголаев, 81 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

27 апреля 17:00, Звезда, Текстовая трансляция

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