Игорь Шалимов: В концовке чемпионата самое главное – это результат на табло

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Амкара» в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Сильнее ли «Краснодар» «Амкара»? Надо смотреть на табло. В концовке чемпионата это самый главный показатель.

Мы более-менее справились и с «Амкаром», и искусственным газоном. Это тяжелейший выезд, отсюда давно никто не увозил три очка. Мы полностью довольны. Игра у нас есть, надо набирать очки», - сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

У победителей отличились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76-я). Нападающий сборной России с 15 голами укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РФПЛ.

Пермский клуб с 34 очками остался на восьмом месте, команда Игоря Шалимова с 44 баллами - на четвертой строчке.

В следующем туре «Амкар» 30 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» днем позже примет «Анжи».