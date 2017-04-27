Сборная России уступила Швеции на старте Чешских игр

Сборная России в Стокгольме уступила команде Швеции в овертайме (3:4) в первом матче Чешских игр - заключительного этапа Еврохоккейтура.

Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в овертайме.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

В следующем матче россияне в субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.





