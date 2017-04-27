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Сборная России уступила Швеции на старте Чешских игр

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России в Стокгольме уступила команде Швеции в овертайме (3:4) в первом матче Чешских игр - заключительного этапа Еврохоккейтура.

Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в овертайме.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

В следующем матче россияне в субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.

Матч

Швеция - Россия - 4:3 О.Т. (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Мозякин 7:11 (0:1). Антипин 17:34 (0:2). Линдхольм (Розен), 26:45 (1:2). Мозякин (Ткачёв), 30:16 (1:3 - бол.). Клингберг Д. (Ландеског), 43:10 (2:3 - бол.). Раск (Строльман), 50:30 (3:3 - бол.). Ландеског 64:08 (4:3).

Место и дата

27 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция



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