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Йоахим Лев: Гетце не сыграет на Кубке конфедераций

Источник:  AFPКомментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций. Об этом сообщил главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.

«Марио Гетце не сыграет на Кубке конфедераций. – Нужно дать ему время восстановиться, набрать форму. Он выздоравливает, и в будущем  будет играть на прежнем уровне», - цитирует Лева AFP.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет в России  с 17 июня по 2 июля.

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