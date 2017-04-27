Йоахим Лев: Гетце не сыграет на Кубке конфедераций
Полузащитник
дортмундской «Боруссии» Марио Гетце не сыграет за сборную Германии на Кубке
конфедераций. Об этом сообщил главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.
«Марио Гетце не сыграет
на Кубке конфедераций. – Нужно дать ему время восстановиться, набрать
форму. Он выздоравливает, и в будущем будет играть на прежнем уровне», - цитирует
Лева AFP.
Напомним, что Кубок
конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня
по 2 июля.
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