«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы
Стали известны
стартовые составы команд в матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити»
- «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити»: Браво, Компани,
Сабалета, Стерлинг, Агуэро, Коларов, Де Брюйне, Сане, Фернандиньо, Отаменди,
Туре
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Эррера, Каррик, Феллайни, Мхитарян, Рэшфорд, Марсьяль.
Матч начнется в 22:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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