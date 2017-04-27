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«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»:  Браво, Компани, Сабалета, Стерлинг, Агуэро, Коларов, Де Брюйне, Сане, Фернандиньо, Отаменди, Туре 

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Эррера, Каррик, Феллайни, Мхитарян, Рэшфорд, Марсьяль.

Матч начнется в 22:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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