Олимпийская сборная России разгромила норвежцев на «Кубке АЛРОСА»
Олимпийская сборная России обыграла сборную Норвегии в первом матче «Кубка АЛРОСА» со счетом 8:2.
В составе россиян дубль оформили Кирилл Капризов и Артем Блажиевский, еще по шайбе забросили Михаил Воробьев, Егор Коршков, Александр Барабанов и Степан Санников. У норвежцев отличились Томас Ульсен и Андреас Хайер.
Напомним, второй матч на «Кубке АЛРОСА» олимпийская сборная России проведет 29 апреля против команды Словении.
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