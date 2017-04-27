«Анжи» и «Томь» сыграли вничью, хозяева забили с трех пенальти

Матч 25-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Томью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В составе хозяев хет-трик сделал Арсен Хубулов. Все мячи он забил с пенальти. У «Томи» отличились Александр Соболев, Никита Гвинейский и Никита Большунов.

«Томь» с 14 очками занимает последнее место в чемпионате России. У «Анжи» 28 очков и 12-е место. В следующем туре «Томь» примет «Зенит», а «Анжи» на выезде сыграет с «Краснодаром».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

25-й тур