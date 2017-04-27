«Анжи» и «Томь» сыграли вничью, хозяева забили с трех пенальти
Матч 25-го тура
чемпионата России между «Анжи» и «Томью» завершился вничью. Итоговый счет матча
– 3:3.
В составе хозяев хет-трик сделал Арсен Хубулов. Все мячи он забил с пенальти. У «Томи» отличились
Александр Соболев, Никита Гвинейский и Никита Большунов.
«Томь» с 14 очками
занимает последнее место в чемпионате России. У «Анжи» 28 очков и 12-е место. В
следующем туре «Томь» примет «Зенит», а «Анжи» на выезде сыграет с «Краснодаром».
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России.
Премьер-лига
25-й тур
Матч
Голы
Соболев 25 (0:1). Хубулов 29 (1:1 - пен.). Хубулов 51 (2:1 - пен.). Гвинейский 70 (2:2). Хубулов 90 (3:2 - пен.). Большунов 90 (3:3).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Мусалов (Брызгалов, 55), Фибел, Тетрашвили, Хубулов, Кацаев, Гулиев, Будковский (Прудников, 46), Форбс (Эззатоллахи, 74)
Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Осипов, Пугин, Попов (Букачев, 66), Чуперка, Гвинейский (Салахутдинов, 86), Голышев, Соболев (Большунов, 77), Сасин
Предупреждения:
Хубулов, 37; Гулиев, 63 - Голышев, 27; Осипов, 45; Соболев, 47; Митерев, 49; Букачев, 83; Большунов, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
27 апреля 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция