Валерий Петраков: То, как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями после матча 25-го тура чемпионата России против «Анжи» (3:3). Он раскритиковал работу главного арбитра матча Владислава Безбородова

«Мы тяжело входили в матч. Было заметное преимущество хозяев. Мы и думали, что так будет. Планировали играть вторым номером. Ребята хорошо выполняли установку. Мальки 98 года рождения забили по мячу – я ими доволен. А судейской бригаде пускай будет стыдно. Нужно как-то расставлять точки над «i», . нужно судить хоть более менее честно. То, как судил Безбородов – ни в какие рамки не укладывается», - сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

В составе хозяев хет-трик сделал Арсен Хубулов. Все мячи он забил с пенальти. У «Томи» отличились Александр Соболев, Никита Гвинейский и Никита Большунов.

«Томь» с 14 очками занимает последнее место в чемпионате России. У «Анжи» 28 очков и 12-е место. В следующем туре «Томь» примет «Зенит», а «Анжи» на выезде сыграет с «Краснодаром».