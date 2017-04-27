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Чехия обыграла Финляндию на Чешских играх

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч этапа Еврохоккейтура между сборными Финляндии и Чехии завершился победой чешских хоккеистов. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу чехов.

В составе чешской команды отличились Роман Червенка, Ян Рутта и Робин Ганзл. У Финляндии забивали Мика Пюеряля и Миро Аалтонен.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Ческе-Будеевеце (Чехия)

1-й тур

Матч

Финляндия - Чехия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Место и дата

27 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция

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