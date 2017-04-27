Чехия обыграла Финляндию на Чешских играх
Матч этапа
Еврохоккейтура между сборными Финляндии и Чехии завершился победой чешских хоккеистов.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу чехов.
В составе чешской
команды отличились Роман Червенка, Ян Рутта и Робин Ганзл. У Финляндии забивали
Мика Пюеряля и Миро Аалтонен.
Еврохоккейтур
Чешские игры
Ческе-Будеевеце
(Чехия)
1-й тур
Матч
Финляндия - Чехия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Место и дата
27 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция
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