Team VG.J пробилась в четвертьфинал The Kiev Major

Китайская пятерка Team VG.J прошла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.



В 1/8 финала Team VG.J обыграла Digital Chaos со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал, где сразится с победителем пары Virtus.pro - iG.Vitality.



Digital Chaos заняла 9-16 место и получит 62 500 долларов.



Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.