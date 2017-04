Team VG.J пробилась в четвертьфинал The Kiev Major

Team Liquid сыграет с Invictus Gaming в четвертьфинале The Kiev Major Коллектив Team Liquid вышел в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

Invictus Gaming вышла в четвертьфинал The Kiev Major Китайская команда Invictus Gaming прошла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

Для World of Tanks вышло масштабное обновление 9.18 Компания Wargaming выпустила для World of Tanks обновление 9.18, которое внесло в игру фундаментальные изменения.

Иван «Faker» Дёмкин сделал видеообзор места проведения плей-офф The Kiev Major Ведущий студии RuHub Иван «Faker» Дёмкин посетил турнир SL i-League StarSeries Season 3, чтобы записать видеообзор места проведения The Kiev Major.

Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателю KDA на групповом этапе The Kiev Major Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателю KDA на групповом этапе турнира The Kiev Major.