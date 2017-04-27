Дмитрий Безняк: «Анжи» не реализовал свои моменты, и соперник нас наказал

Тренер «Анжи» Дмитрий Безняк поделился впечатлениями после матча против «Томи» в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (3:3).

«Матч получился отрицательным. Несмотря на подавляющее преимущество, мы не реализовали моменты, и соперник нас за это наказал», - сказал Безняк в эфире телеканала «Наш футбол».

Отметим, что главный тренер «Анжи» Александр Григорян не пришел на флеш-интервью.

В составе хозяев хет-трик сделал Арсен Хубулов. Все мячи он забил с пенальти. У «Томи» отличились Александр Соболев, Никита Гвинейский и Никита Большунов.

«Томь» с 14 очками занимает последнее место в чемпионате России. У «Анжи» 28 очков и 12-е место. В следующем туре «Томь» примет «Зенит», а «Анжи» на выезде сыграет с «Краснодаром».