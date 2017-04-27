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Дмитрий Безняк: «Анжи» не реализовал свои моменты, и соперник нас наказал

Максим Кравченко
Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Тренер «Анжи» Дмитрий Безняк поделился впечатлениями после матча против «Томи» в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (3:3).

«Матч получился отрицательным. Несмотря на подавляющее преимущество, мы не реализовали моменты, и  соперник нас за это наказал», - сказал Безняк в эфире телеканала «Наш футбол».

Отметим, что главный тренер «Анжи» Александр Григорян не пришел на флеш-интервью.

В составе хозяев хет-трик сделал Арсен Хубулов. Все мячи он забил с пенальти. У «Томи» отличились Александр Соболев, Никита Гвинейский и Никита Большунов.

«Томь» с 14 очками занимает последнее место в чемпионате России. У «Анжи» 28 очков и 12-е место. В следующем туре «Томь» примет «Зенит», а «Анжи» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Матч

Анжи - Томь - 3:3 (1:1)

Голы

Соболев 25 (0:1). Хубулов 29 (1:1 - пен.). Хубулов 51 (2:1 - пен.). Гвинейский 70 (2:2). Хубулов 90 (3:2 - пен.). Большунов 90 (3:3).

Состав

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Мусалов (Брызгалов, 55), Фибел, Тетрашвили, Хубулов, Кацаев, Гулиев, Будковский (Прудников, 46), Форбс (Эззатоллахи, 74)

Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Осипов, Пугин, Попов (Букачев, 66), Чуперка, Гвинейский (Салахутдинов, 86), Голышев, Соболев (Большунов, 77), Сасин

Предупреждения:

Хубулов, 37; Гулиев, 63 - Голышев, 27; Осипов, 45; Соболев, 47; Митерев, 49; Букачев, 83; Большунов, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

27 апреля 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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