Дмитрий Безняк: «Анжи» не реализовал свои моменты, и соперник нас наказал
Тренер «Анжи» Дмитрий
Безняк поделился впечатлениями после матча против «Томи» в 25-м туре чемпионата
России. Напомним, что матч завершился вничью (3:3).
«Матч получился отрицательным.
Несмотря на подавляющее преимущество, мы не реализовали моменты, и соперник нас за это наказал», - сказал Безняк
в эфире телеканала «Наш футбол».
Отметим, что главный
тренер «Анжи» Александр Григорян не пришел на флеш-интервью.
В
составе хозяев хет-трик сделал Арсен Хубулов. Все мячи он забил с пенальти. У
«Томи» отличились Александр Соболев, Никита Гвинейский и Никита Большунов.
«Томь» с 14 очками занимает последнее место в чемпионате России. У «Анжи» 28 очков и 12-е место. В следующем туре «Томь» примет «Зенит», а «Анжи» на выезде сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Соболев 25 (0:1). Хубулов 29 (1:1 - пен.). Хубулов 51 (2:1 - пен.). Гвинейский 70 (2:2). Хубулов 90 (3:2 - пен.). Большунов 90 (3:3).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Мусалов (Брызгалов, 55), Фибел, Тетрашвили, Хубулов, Кацаев, Гулиев, Будковский (Прудников, 46), Форбс (Эззатоллахи, 74)
Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Осипов, Пугин, Попов (Букачев, 66), Чуперка, Гвинейский (Салахутдинов, 86), Голышев, Соболев (Большунов, 77), Сасин
Предупреждения:
Хубулов, 37; Гулиев, 63 - Голышев, 27; Осипов, 45; Соболев, 47; Митерев, 49; Букачев, 83; Большунов, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
27 апреля 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция