Хэмилтону подарили балалайку на пресс-конференции перед Гран-при России

На пресс-конференции накануне Гран-при России пилоту команды «Мерседес» Льюису Хэмилтону подарили балалайку.

Балалайку гонщику подарил один из журналистов.

«Бывают вечера, когда я предпочитаю просто послушать музыку: поп-музыку, R'n'B. Как раз то, чем я буду заниматься сегодня вечером.

Сейчас я учусь играть на фортепиано. А теперь у меня еще есть и балалайка. Будет балалайка-челлендж! Выучу пару композиций на ней. Я знаю четыре русских слова, и я смогу положить их в основу будущей композиции. Но не ждите этого слишком скоро», — цитирует Хэмилтона «Газета.Ru».

Напомним, Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.