Хэмилтону подарили балалайку на пресс-конференции перед Гран-при России
На пресс-конференции
накануне Гран-при России пилоту команды «Мерседес» Льюису Хэмилтону подарили
балалайку.
Балалайку гонщику
подарил один из журналистов.
«Бывают
вечера, когда я предпочитаю просто послушать музыку: поп-музыку, R'n'B. Как раз
то, чем я буду заниматься сегодня вечером.
Сейчас я учусь играть на
фортепиано. А теперь у меня еще есть и балалайка. Будет балалайка-челлендж!
Выучу пару композиций на ней. Я знаю четыре русских слова, и я смогу положить
их в основу будущей композиции. Но не ждите этого слишком скоро», — цитирует Хэмилтона «Газета.Ru».
Напомним, Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.
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