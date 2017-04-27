Игорь Шестеркин: Тренеры говорили, что сыграем с основой Норвегии. Видимо, чтобы не расслаблялись
Вратарь олимпийской сборной России Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).
- Счет 4:0 после первого периода вас расслабил?
- Да вроде бы нет. Бились и старались, но все-таки пропустили две шайбы. Ничего страшного.
- Норвегия приехала в Петербург не основным составом. Из-за этого настроиться было сложнее?
- Тренеры нам говорили, что это основа, которая поедет на чемпионат мира. Видимо, чтобы мы не расслаблялись.
- У вас была пауза после победы в Кубке Гагарина. Смогли перестроиться мыслями?
- Всеми мыслями я в сборной уже. Пауза действительно была долгая, получили много выходных, поэтому сейчас только восстанавливаю кондиции, - сказал Шестеркин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге.
Напомним, олимпийская сборная России разгромила сборную Норвегии со счетом 8:2. В составе россиян дубль оформили Кирилл Капризов и Артем Блажиевский, еще по шайбе забросили Михаил Воробьев, Егор Коршков, Александр Барабанов и Степан Санников. У норвежцев отличились Томас Ульсен и Андреас Хайер.
«Кубок АЛРОСА» проходит с 27 по 29 апреля в Петербурге. Второй матч на турнире олимпийская сборная России проведет 29 апреля против команды Словении.