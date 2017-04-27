Игорь Шестеркин: Тренеры говорили, что сыграем с основой Норвегии. Видимо, чтобы не расслаблялись

Вратарь олимпийской сборной России Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).

- Счет 4:0 после первого периода вас расслабил?

- Да вроде бы нет. Бились и старались, но все-таки пропустили две шайбы. Ничего страшного.

- Норвегия приехала в Петербург не основным составом. Из-за этого настроиться было сложнее?

- Тренеры нам говорили, что это основа, которая поедет на чемпионат мира. Видимо, чтобы мы не расслаблялись.

- У вас была пауза после победы в Кубке Гагарина. Смогли перестроиться мыслями?

- Всеми мыслями я в сборной уже. Пауза действительно была долгая, получили много выходных, поэтому сейчас только восстанавливаю кондиции, - сказал Шестеркин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге.