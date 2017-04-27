«Эйбар» в меньшинстве сыграл вничью с «Алавесом»

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

С 26-й минуты гости играли в меньшинстве. Красную карточку получил их голкипер Асьер Риесго. Тем не менее, «Эйбару» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Алавес» набрал 45 очков и занимает 11-е место. У «Эйбара» 51 очко и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

35-й тур