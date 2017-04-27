«Эйбар» в меньшинстве сыграл вничью с «Алавесом»
Матч 35-го тура
чемпионата Испании между «Алавесом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый
счет матча – 0:0.
С 26-й минуты гости
играли в меньшинстве. Красную карточку получил их голкипер Асьер Риесго. Тем не
менее, «Эйбару» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
«Алавес» набрал 45
очков и занимает 11-е место. У «Эйбара» 51 очко и восьмое место.
Чемпионат Испании.
Примера
35-й тур
Матч
Состав
Алавес: Пачеко, Феддал (Алексис, 46), Эли, Эрнандес, Льоренте, Камараса, Эдгар (Катаи, 80), Гарсия М. (Ромеро, 65), Гомес, Дейверсон, Фемения
Эйбар: Риесго, Лежён, Жунка, Гальвес, Инуи, Ривера, Гонсалес (Родригес, 28), Энрих, Капа, Гарсия Д., Гарсия К. (Арбилья, 74)
Предупреждения:
Гарсия М., 41; Феддал, 45; Эрнандес, 72; Эли, 87 - Ривера, 22; Гарсия К., 23
Удаления:
нет - Риесго, 26
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
27 апреля 20:30, Мендисорроса, Онлайн-трансляция