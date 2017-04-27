Дмитрий Безняк: Остается только брать очки на выезде
Старший тренер «Анжи» Дмитрий Безняк дал комментарий по итогам матча с «Томью» (3:3).
- Если сказать коротко, то мы безобразно сыграли в обороне, особенно центральные защитники. Хотя мы их и предупреждали, что томичи, несмотря на молодость, играют в хороший футбол. Почти в каждой игре у них проходят контратаки. В атаке же мы не реализовали свои возможности, хотя моментов было очень много. Ну не шел мяч сегодня в ворота.
- Не было чувства самоуспокоенности у игроков перед «Томью»?
- Не было такого. Мы предупреждали, что тяжело будет с этой командой играть. Чего опасались, на том и попались. Будем брать очки на выезде, нам больше ничего не остается. Там мы играем более удачно по результату, да и по игре тоже, - сказал Безняк.
Матч
Голы
Соболев 25 (0:1). Хубулов 29 (1:1 - пен.). Хубулов 51 (2:1 - пен.). Гвинейский 70 (2:2). Хубулов 90 (3:2 - пен.). Большунов 90 (3:3).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Мусалов (Брызгалов, 55), Фибел, Тетрашвили, Хубулов, Кацаев, Гулиев, Будковский (Прудников, 46), Форбс (Эззатоллахи, 74)
Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Осипов, Пугин, Попов (Букачев, 66), Чуперка, Гвинейский (Салахутдинов, 86), Голышев, Соболев (Большунов, 77), Сасин
Предупреждения:
Хубулов, 37; Гулиев, 63 - Голышев, 27; Осипов, 45; Соболев, 47; Митерев, 49; Букачев, 83; Большунов, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
27 апреля 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция