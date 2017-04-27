Дмитрий Безняк: Остается только брать очки на выезде

Старший тренер «Анжи» Дмитрий Безняк дал комментарий по итогам матча с «Томью» (3:3).

- Если сказать коротко, то мы безобразно сыграли в обороне, особенно центральные защитники. Хотя мы их и предупреждали, что томичи, несмотря на молодость, играют в хороший футбол. Почти в каждой игре у них проходят контратаки. В атаке же мы не реализовали свои возможности, хотя моментов было очень много. Ну не шел мяч сегодня в ворота.

- Не было чувства самоуспокоенности у игроков перед «Томью»?

- Не было такого. Мы предупреждали, что тяжело будет с этой командой играть. Чего опасались, на том и попались. Будем брать очки на выезде, нам больше ничего не остается. Там мы играем более удачно по результату, да и по игре тоже, - сказал Безняк.