Льюис Хэмилтон: Трасса в Сочи достаточно плоская. Хотелось бы, чтобы она меняла высоту

Пилот команды «Мерседес Льюис Хэмилтон накануне Гран-при России поделился своим мнением о трассе в Сочи.

«Она достаточно плоская. Мне бы хотелось, чтобы она хоть немного меняла свою высоту. Мы видим, что сюда приезжают люди. Но их, на мой взгляд, недостаточно. Мне бы хотелось видеть как минимум в десять раз больше людей здесь», — цитирует Хэмилтона «Газета.Ru».

Напомним, Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля