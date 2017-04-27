Валерий Петраков: У судей свои правила

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (3:3).

- Мы сегодня достигли положительного результата, могли и победить. Нам может не хватило немного опыта, концентрации. У нас играет молодежь 17-18 лет. Я предполагал, что игра будет тяжело складываться. Особенно трудно ребята входили в игру в первом тайме. Мы должны были использовать свои козыри - это контроль мяча и быстрый выход из обороны. Два мяча мы забили именно после таких действий. Доволен ребятами, старались, бились, хорошая самоотдача была. Не хочу, чтобы они терялись, хочу, чтобы прошли школу РФПЛ. Для них это неоценимый опыт. А по судейству не хочу ничего комментировать. Действия Безбородова и его решения просто непонятны мне. Есть судейская коллегия, пусть она и оценивает его действия.

- Три пенальти в одном матче. Ранее в вашей карьере было такое?

- Нет! Есть какие-то пенальти, которые оправданные. Но в основном, когда судья хочет видеть пенальти, он их всегда находит. Не могу сказать, что первый пенальти был обоснован. Когда мяч попадает в плечо, судья видит там пенальти. У судей всегда свои правила, как они их видят, так и трактуют. Поэтому тяжело что-то объяснять. Особенно после того что мы видели в Санкт-Петербурге. Комиссия делает выводы, что все решения судьи были обоснованы, но при этом дисквалифицирует арбитра… Если он не ошибался, дайте тогда ему судить дальше.

- Какая судьба в дальнейшем ожидает вашу молодую и симпатичную команду?

- Хороший вопрос… ответ на него не в моей компетенции. Будет встреча с губернатором и там наверно будет принято какое-то решение. Основной момент тут в том, что меньше года назад эти молодые ребята играли во второй лиге в зоне «Восток». А сейчас попали с корабля на бал. У некоторых есть хороший потенциал, для раскрытия которого нужно время и много работы. Конечно, не все из них, но думаю, многие должны вырасти в хороших футболистов. Если конечно не снизят требований к себе.