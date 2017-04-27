Cloud9 приглашена на ESL One Cologne 2017

читайте также

Virtus.pro обыграла iG.Vitality в плей-офф The Kiev Major Российская команда Virtus.pro вышла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

Team VG.J пробилась в четвертьфинал The Kiev Major Китайская пятерка Team VG.J прошла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

Team Liquid сыграет с Invictus Gaming в четвертьфинале The Kiev Major Коллектив Team Liquid вышел в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

Vega Squadron снялась с WellPlay Invitational #8 Команда Vega Squadron отказалась от участия в турнире WellPlay Invitational #8 по Dota 2.

Полиция Южной Кореи выдвинула обвинения организаторам договорного матча Overwatch Отделение полиции по борьбе с киберпреступностью города Кёнгидо выдвинуло обвинения менеджеру и тренеру команды Luminous Solar по Overwatch.

Invictus Gaming вышла в четвертьфинал The Kiev Major Китайская команда Invictus Gaming прошла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

Егор «Ark» Жаботинский покинул Comanche Егор «Ark» Жаботинский покинул состав Comanche по Dota 2.

Для World of Tanks вышло масштабное обновление 9.18 Компания Wargaming выпустила для World of Tanks обновление 9.18, которое внесло в игру фундаментальные изменения.

Иван «Faker» Дёмкин сделал видеообзор места проведения плей-офф The Kiev Major Ведущий студии RuHub Иван «Faker» Дёмкин посетил турнир SL i-League StarSeries Season 3, чтобы записать видеообзор места проведения The Kiev Major.

Виталий «v1lat» Волочай: Я боюсь, что это может стать последним «мажором» в СНГ Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай в интервью CyberSport.ru рассказал о месте проведения The Kiev Major.

Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателю KDA на групповом этапе The Kiev Major Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателю KDA на групповом этапе турнира The Kiev Major.

Илья «Lil» Ильюк: Во время драфта мы пытались не показывать сильные стратегии, которые оставили на плей-офф Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью CyberSport.ru поделелся впечатлениями от групповой стадии The Kiev Major.

Игорь «iLTW» Филатов присоединился к Double Dimension Игорь «iLTW» Филатов подписал месячный контракт с командой Double Dimension.

Сборная России сыграет на квалификации к Overwatch World Cup 2017 Россия вошла в список 32 стран, которые примут участие в квалификации к Overwatch World Cup 2017.

Состоялся выход обновления Heroes 2.0 для Heroes of the Storm Компания Blizzard выпустила масштабное обновление Heroes 2.0 для Heroes of the Storm.

Президент МОК: Мы не уверены на 100 процентов в том, что киберспорт – это настоящий спорт Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о своем отношении к киберспорту.

Определились все пары плей-офф The Kiev Major Организаторы турнира The Kiev Major опубликовали пары стадии плей-офф.

Virtus.pro и Team Secret примут участие в Mr. Cat Europe Invitational Команды Virtus.pro и Team Secret получили приглашения в основную стадию турнира Mr. Cat Europe Invitational по Dota 2.

Самаил «Sumail» Хассан: Я играл по 12 часов в день в школьное время Игрок Evil Geniuses Самаил «Sumail» Хассан в интервью студии RuHub рассказал об американской сцене, о составах EG, о тренировках и о The International.