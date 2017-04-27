Cloud9 приглашена на ESL One Cologne 2017
Североамериканский коллектив Cloud9 получил приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.
В чемпионате сыграют 16 команд, 12 из которых получат инвайты, а 4 остальных пройдут через отборочный этап.
Ранее приглашения получили Virtus.pro, SK Gaming, FaZe Clan, fnatic, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports и North.
ESL One Cologne 2017 пройдет с 7 по 9 июля в Кёльне, Германия. Призовой фонд турнира составит 250 000 долларов.
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