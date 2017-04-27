«Севилья» обыграла «Сельту»

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сельты».

В составе победителей отличились Хоакин Корреа и Виссам Бен Йеддер. У «Сельты» с пенальти забил Яго Аспас. Гости на 56-й минуте остались в меньшинстве после удаления Пабло Эрнандеса.

«Севилья» набрала 68 очков и занимает четвертое место в чемпионате Испании. Столько же у «Атлетико», но по дополнительным показателям они идут третьими. «Сельта» на 11-м месте – 44 очка.

Чемпионат Испании. Примера

35-й тур