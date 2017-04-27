«Севилья» обыграла «Сельту»
Матч 35-го тура чемпионата Испании между
«Севильей» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу «Сельты».
В составе победителей отличились Хоакин Корреа и Виссам Бен Йеддер. У «Сельты» с пенальти забил Яго Аспас. Гости на 56-й минуте остались в меньшинстве после удаления Пабло Эрнандеса.
«Севилья» набрала 68 очков и занимает четвертое место в чемпионате Испании. Столько же у «Атлетико», но по дополнительным показателям они идут третьими. «Сельта» на 11-м месте – 44 очка.
Чемпионат Испании. Примера
35-й тур
Матч
Голы
Корреа 49 (1:0). Аспас 53 (1:1 - пен.). Бен Йеддер 79 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Ленгле, Мариано, Эскудеро, Гансо (Краневиттер, 87), Иборра, Н'Зонзи, Сарабиа (Насри, 64), Корреа, Йоветич (Бен Йеддер, 76)
Сельта: Альварес, Мальо, Фонтас, Кабрал, Васс (Бонгонда, 81), Кастро, Радойя, Эрнандес, Систо (Бовю, 85), Аспас, Гуидетти (Ронкалья, 65)
Предупреждения:
Сарабиа, 27 - Эрнандес, 16; Мальо, 38; Кабрал, 61
Удаления:
нет - Эрнандес, 56
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
27 апреля 21:30, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция