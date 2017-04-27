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«Севилья» обыграла «Сельту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сельты».

В составе победителей отличились Хоакин Корреа и Виссам Бен Йеддер. У «Сельты» с пенальти забил Яго Аспас. Гости на 56-й минуте остались в меньшинстве после удаления Пабло Эрнандеса.

«Севилья» набрала 68 очков и занимает четвертое место в чемпионате Испании. Столько же у «Атлетико», но по дополнительным показателям они идут третьими. «Сельта» на 11-м месте – 44 очка.

Чемпионат Испании. Примера

35-й тур

Матч

Севилья - Сельта - 2:1 (0:0)

Голы

Корреа 49 (1:0). Аспас 53 (1:1 - пен.). Бен Йеддер 79 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Пареха, Ленгле, Мариано, Эскудеро, Гансо (Краневиттер, 87), Иборра, Н'Зонзи, Сарабиа (Насри, 64), Корреа, Йоветич (Бен Йеддер, 76)

Сельта: Альварес, Мальо, Фонтас, Кабрал, Васс (Бонгонда, 81), Кастро, Радойя, Эрнандес, Систо (Бовю, 85), Аспас, Гуидетти (Ронкалья, 65)

Предупреждения:

Сарабиа, 27 - Эрнандес, 16; Мальо, 38; Кабрал, 61

Удаления:

нет - Эрнандес, 56

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

27 апреля 21:30, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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