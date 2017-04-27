«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, не забив ни одного мяча
Перенесенный матч 26-го тура чемпионата
Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью. Итоговый
счет матча – 0:0.
В этом матче не было большого количества опасных моментов. Один из наиболее хороших из них упустил Андер Эррера, который с близкого расстояния головой не смог попасть в угол ворот. Также Клаудио Браво, прерывая навес, выбил мяч не очень далеко, но тут же отразил последовавший с близкого расстояния удар.
Ближе к концу второго тайма сначала Браво получил травму и был заменен на другого голкипера «Сити» Вилли Кабальеро, а затем у «МЮ» был удален Маруан Феллайни, боднувший головой Серхио Агуэро.
В концовке с передачи Агуэро забил Габриэль Жезус, но из офсайда. Счет остался 0:0. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
«Сити» с 65 очками занимает четвертое место. У «Юнайтед» на очко меньше и пятое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
Матч
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Манчестер Сити: Браво (Кабальеро, 79), Компани, Коларов, Отаменди, Сабалета, де Брюйне, Фернандиньо, Туре, Стерлинг (Габриэл, 86), Сане (Навас, 80), Агуэро
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мхитарян (Фосу-Менса, 86), Феллайни, Валенсия, Рэшфорд (Янг, 90), Марсьяль (Лингард, 81)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Феллайни, 84
Место и дата
27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция