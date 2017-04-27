«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, не забив ни одного мяча

Перенесенный матч 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

В этом матче не было большого количества опасных моментов. Один из наиболее хороших из них упустил Андер Эррера, который с близкого расстояния головой не смог попасть в угол ворот. Также Клаудио Браво, прерывая навес, выбил мяч не очень далеко, но тут же отразил последовавший с близкого расстояния удар.

Ближе к концу второго тайма сначала Браво получил травму и был заменен на другого голкипера «Сити» Вилли Кабальеро, а затем у «МЮ» был удален Маруан Феллайни, боднувший головой Серхио Агуэро.

В концовке с передачи Агуэро забил Габриэль Жезус, но из офсайда. Счет остался 0:0. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

«Сити» с 65 очками занимает четвертое место. У «Юнайтед» на очко меньше и пятое место.

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26-й тур