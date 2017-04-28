Virtus.pro обыграла iG.Vitality в плей-офф The Kiev Major
Российская команда Virtus.pro вышла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.
В 1/8 финала «медведи» переиграли китайскую пятерку iG.Vitality со счетом 2:0. В четвертьфинале Virtus.pro сразится с Team VG.J.
iG.Vitality заняла 9-16 место и заработала 62 500 долларов.
Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.
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