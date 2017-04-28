«Атлетик» нанес поражение «Бетису»

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Примера. 34-й тур. «Севилья» обыграла «Сельту», «Атлетик» – «Бетис» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» обыграла «Сельту» Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сельты».

«Эйбар» в меньшинстве сыграл вничью с «Алавесом» Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Президент «Малаги» назвал болельщиков «Барселоны» отбросами Как сообщает RT, президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани ответил на призыв болельщика «Барселоны» помочь команде одержать победу в чемпионате Испании, назвав фанатов каталонского клуба отбросами.

«МЮ» начал переговоры по трансферу Облака Руководство «Манчестер Юнайтед» приступило к поискам замены Давида Де Хеа, который грядущим летом собирается перейти в «Реал».

Возвращение Шараповой и голевая феерия «Реала», «Барсы», «ПСЖ», «Боруссии» Д и ЦСКА. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

«Реал» на выезде разгромил «Депортиво», забив шесть мячей В матче 34-го тура чемпионата Испании «Депортиво» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:6.

«Барселона» разгромила «Осасуну» и на три очка оторвалась от «Реала» «Барселона» дома обыграла «Осасуну» (7:1) в 34-м туре чемпионата Испании.

Константин Генич: «Реал» может потерять очки в матче с «Депортиво» Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча 34-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Депортиво».

Букмекеры считают, что «Барселона» легко разгромит «Осасуну» Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 34-го тура чемпионата Испании, в которой «Барселона» примет «Осасуну».

«Монако» хочет заменить Мбаппе форвардом «Барселоны» Как сообщает Газета.ru со ссылкой на France Football, форвард «Барселоны» Пако Алькасер может перебраться в чемпионат Франции.

Зидан проявляет интерес к форварду «Монако» Мбаппе Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на L'Equipe.

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Феррейра-Карраско получил травму и пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско получил травму и рискует пропустит первую игру с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Коке: «Атлетико» продолжает борьбу с «Севильей» за третье место в чемпионате Испании Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке дал комментарий после поражения от «Вильярреала» в 34-м туре испанской примеры (0:1).

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Спаллетти стал главным претендентом на пост наставника «Интера» Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может перебраться в Милан по окончании сезона. Об этом сообщает Football Italia.

Жена Хамеса: Мой муж сделает выбор тогда, когда посчитает нужным Даниэла Оспина, жена полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, высказалась о ситуации своего мужа. Ранее стало известно, что игрок сборной Колумбии принял решение покинуть испанский клуб по окончании сезона.