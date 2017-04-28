«Атлетик» нанес поражение «Бетису»
Футболисты «Атлетика» (Бильбао) переиграли «Бетис» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Все голы в матче были забиты после перерыва.
В составе басков отличились Ариц Адурис, реализовавший пенальти, и Икер Муньяин.
Благодаря сегодняшнему успеху «Атлетик» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы примеры. «Бетис» по-прежнему идет на 15-м месте.
Уже 30 апреля в матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» сыграет на выезде с «Сельтой».
Матч
Голы
Адурис 53 (1:0 - пен.). Муньяин 60 (2:0). Кастро 62 (2:1).
Состав
Атлетик: Арризабалага, Балензиага, Альварес, Сан Хосе, Лапорт, Гарсия (Итурраспе, 74), де Маркос, Беньят (Рико, 88), Сусаета (Уильямс, 78), Муньяин, Адурис
Бетис: Адан, Мартинес, Манди, Песселья, Рамирес (Алегрия, 69), Мартин, Себальос, Брашанац (Хоакин, 58), Петрос (Пардо, 68), Сехудо, Кастро
Предупреждения:
Сусаета, 8 - Брашанац, 13; Манди, 58; Адан, 72
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
27 апреля 22:30, Сан Мамес, Онлайн-трансляция