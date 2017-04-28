Плишкова стала последней четвертьфиналисткой на турнире в Штутгарте
Третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.
Во втором круге Плишкова в двух партиях переиграла американскую теннисистку Коко Вандевеге.
Каролина выполнила 7 подач навылет и допустила одну двойную ошибку. За выход в полуфинал Плишкова поспорит с немкой Лаурой Зигемунд, которая ранее нанесла поражение Светлане Кузнецовой.
Единственной россиянкой в турнирной сетке осталась Мария Шарапова, вернувшаяся в WTA-тур после дисквалификации.
Турнир
WTA
Штугарт (Германия)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 710 900 долларов
Второй круг
Матч
Вандевеге К. (США) - Плишкова К. (Чехия) - 6:7, 4:6
Место и дата
27 апреля 21:15, , Онлайн-трансляция
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