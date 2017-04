Жозе Моуринью: Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» боролся за ничью

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подвел итоги дерби с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

- Мы хотели быть агрессивнее в нападении и чаще использовать контратаки. В первом тайме моя команда контролировали ход встречи, но после перерыва ситуация осложнилась. Мы были вынуждены бороться за ничью, за одно очко.



Я обещал не говорить о травмированных игроках, но нам сильно не хватало качества в середине поля. В первом тайме мы опасно атаковали, но допускали слишком много потерь мяча.

Красная карточка Феллайни? Я не видел повтор этого момента, но говорил с Маруаном. Он считает, что судья показал красную карточку только из-за того, что он - Феллайни. Это удаление - во многом заслуга очень умного и опытного аргентинца, - заявил Моуринью.

Jose Mourinho: "We wanted to be more attacking. We had very good control in the first half, but the second was more difficult." #MUFC pic.twitter.com/yscg4QR6Xl