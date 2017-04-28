Хосеп Гвардиола: Я вполне доволен ничьей с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги дерби с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
- Не нужно забывать о том, с кем мы сегодня играли. Они создали два стопроцентных момента, поэтому я вполне доволен результатом.
Знаю, как сложно бороться с «Манчестер Юнайтед». В нашем составе есть талантливые игроки, но очень нелегко играть с командой, у которой столько футболистов постоянно находятся за линией мяча. Теперь каждая игра в концовке чемпионата будет для нас сродни финалу. Предстоят сложные матчи, и единственный вариант для нас — побеждать в каждом из них, - заявил Гвардиола.
Here's Pep Guardiola after Man City's 0-0 draw with Man Utd... https://t.co/ou6P6zH40X #ManchesterDerby pic.twitter.com/wvj8xTx1eX— BBC Sport (@BBCSport) 27 апреля 2017 г.
Ближе к концу второго тайма сначала чилийский вратарь «Мансити» Клаудио Браво получил травму и был заменен на другого голкипера Вилли Кабальеро, а затем у «МЮ» был удален Маруан Феллайни, боднувший головой Серхио Агуэро.
В концовке с передачи Агуэро забил
Габриэль Жезус, но из офсайда. Счет остался 0:0.
«Манчестер Сити» с 65 очками занимает четвертое место. У «Юнайтед» на очко меньше и пятое место.
Матч
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Манчестер Сити: Браво (Кабальеро, 79), Компани, Коларов, Отаменди, Сабалета, де Брюйне, Фернандиньо, Туре, Стерлинг (Габриэл, 86), Сане (Навас, 80), Агуэро
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мхитарян (Фосу-Менса, 86), Феллайни, Валенсия, Рэшфорд (Янг, 90), Марсьяль (Лингард, 81)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Феллайни, 84
Место и дата
27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция