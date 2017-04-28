Хосеп Гвардиола: Я вполне доволен ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги дерби с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

- Не нужно забывать о том, с кем мы сегодня играли. Они создали два стопроцентных момента, поэтому я вполне доволен результатом.

Знаю, как сложно бороться с «Манчестер Юнайтед». В нашем составе есть талантливые игроки, но очень нелегко играть с командой, у которой столько футболистов постоянно находятся за линией мяча. Теперь каждая игра в концовке чемпионата будет для нас сродни финалу. Предстоят сложные матчи, и единственный вариант для нас — побеждать в каждом из них, - заявил Гвардиола.

Ближе к концу второго тайма сначала чилийский вратарь «Мансити» Клаудио Браво получил травму и был заменен на другого голкипера Вилли Кабальеро, а затем у «МЮ» был удален Маруан Феллайни, боднувший головой Серхио Агуэро.

В концовке с передачи Агуэро забил Габриэль Жезус, но из офсайда. Счет остался 0:0.



«Манчестер Сити» с 65 очками занимает четвертое место. У «Юнайтед» на очко меньше и пятое место.