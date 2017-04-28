Виктор Васин: От дерби со «Спартаком» жду сумасшедшего накала страстей

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России.

- Жду полного стадиона, сумасшедшего накала страстей — как на футбольном поле, так и на трибунах. Ради таких матчей я, наверное, и играю в футбол.

Конечно, наша команда кардинально поменялась — новые тактика, схема. Посмотрим, что получится, - заявил Васин.

Напомним, матч ЦСКА - «Спартак» состоится 30 апреля. Начало игры - в 17:00 по московскому времени.

Красно-белые опережают армейцев в турнирной таблице на семь очков.

Матч ЦСКА - Спартак Место и дата 30 апреля 17:00, ВЭБ-Арена, Онлайн-трансляция



