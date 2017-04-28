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Стив Айзерман: В ситуации с высказываниями Кучерова «Тампа» будет разбираться после чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман рассказал о реакции организации на высказывания российского форварда Никиты Кучерова, который подверг критике действия одноклубников и главного тренера.

- Лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, – это просто сесть и поговорить с Никитой, узнать, что он на самом деле думает. Не буду комментировать статьи из России, пытаться определить что в них соответствует действительности. Конечно, жду нашего разговора с Кучеровым, но поднимать шум вокруг этой темы не собираюсь.

Кучеров – отличный игрок и отличный товарищ по команде. После чемпионата мира мы все проясним, – цитирует Айзермана Tampa Bay Times.

Ранее Никита Кучеров заявил: «Весь сезон я мучился. Сломался Стэмкос, и я никак не мог найти партнеров, с кем было бы идеальное взаимопонимание. А с Джонатаном Друэном меня почему-то не ставил тренер. Хотя когда однажды мы пересеклись, то очень хорошо пошла игра.

А еще были другие ребята, которые просто засиделись в команде. Они получили свои деньги и перестали работать. Знали, что у них нет конкуренции, что «Тампа» не будет никого брать. Они не так хорошо сыграли в этом году – это видно и по статистике, и по движению. Когда я с ними выходил и отдавал пас, они этого даже не ждали. Вот почему сезон у меня получился тяжелый, несмотря на статистику».

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