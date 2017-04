Радулов поблагодарил за сезон игроков, тренеров и менеджмент «Монреаля»

Нападающий Александр Радулов поблагодарил за сезон-2016/17 хоккеистов и тренерский штаб «Монреаля».

«Большое спасибо моим одноклубникам, тренерскому штабу и руководству «Монреаля» за отличный сезон. Благодарен величайшим болельщикам команды», - написал Радулов в своем твиттере.

Thank you teammates coaches and Canadiens management for a great season. Thank you to the greatest fans for your ... pic.twitter.com/nWz6H4bzXh