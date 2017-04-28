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Радулов поблагодарил за сезон игроков, тренеров и менеджмент «Монреаля»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Александр Радулов поблагодарил за сезон-2016/17 хоккеистов и тренерский штаб «Монреаля». 

«Большое спасибо моим одноклубникам, тренерскому штабу и руководству «Монреаля» за отличный сезон. Благодарен величайшим болельщикам команды», - написал Радулов в своем твиттере.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 Радулов набрал 54 очка (18+34). Его контракт с «Монреалем» истечет 1 июля.

Ранее генеральный менеджер «Канадиенс» выразил надежду на то, что российский форвард подпишет с клубом новый договор.

В первом раунде плей-офф «Монреаль» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2-4.

Александр получил вызов в сборную России накануне чемпионата мира-2017, но он отказался сыграть на этом турнире. 




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