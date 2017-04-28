Радулов поблагодарил за сезон игроков, тренеров и менеджмент «Монреаля»
Нападающий Александр Радулов поблагодарил за сезон-2016/17 хоккеистов и тренерский штаб «Монреаля».
«Большое спасибо моим одноклубникам, тренерскому штабу и руководству «Монреаля» за отличный сезон. Благодарен величайшим болельщикам команды», - написал Радулов в своем твиттере.
Thank you teammates coaches and Canadiens management for a great season. Thank you to the greatest fans for your ... pic.twitter.com/nWz6H4bzXh— ALEXANDER RADULOV (@RADUL22) 27 апреля 2017 г.
Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 Радулов набрал 54 очка (18+34). Его контракт с «Монреалем» истечет 1 июля.
Ранее генеральный менеджер «Канадиенс» выразил надежду на то, что российский форвард подпишет с клубом новый договор.
В первом раунде плей-офф «Монреаль» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2-4.
Александр получил вызов в сборную России накануне чемпионата мира-2017, но он отказался сыграть на этом турнире.