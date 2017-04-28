Сергей Сироткин: Новыми болидами «Формулы-1» управлять сложнее

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о технологических изменениях в «Формуле-1».

- Мне кажется, что изменения произошли в лучшую сторону. Новыми болидами, конечно, тяжелее управлять, так как малейшая ошибка на быстрых поворотах приводит к потере контроля и большим потерям времени.

Но, с другой стороны, увеличение скорости при прохождении медленных, средних и быстрых поворотов увеличивает интерес к гонкам. Любой гонщик мечтает ездить на максимальных скоростях. В этом сезоне мы получили эту возможность, - рассказал Сироткин.

Напомним, в предстоящий уик-энд на «Автодроме Сочи» состоится Гран-при России.

