Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 0Питтсбург
Футбол  Аталанта- : -Ювентус
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Сироткин: Новыми болидами «Формулы-1» управлять сложнее

Источник:  «Известия»Комментарии

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о технологических изменениях в «Формуле-1».

- Мне кажется, что изменения произошли в лучшую сторону. Новыми болидами, конечно, тяжелее управлять, так как малейшая ошибка на быстрых поворотах приводит к потере контроля и большим потерям времени.

Но, с другой стороны, увеличение скорости при прохождении медленных, средних и быстрых поворотов увеличивает интерес к гонкам. Любой гонщик мечтает ездить на максимальных скоростях. В этом сезоне мы получили эту возможность, - рассказал Сироткин.

Напомним, в предстоящий уик-энд на «Автодроме Сочи» состоится Гран-при России. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Льюис Хэмилтон: Трасса в Сочи достаточно плоская. Хотелось бы, чтобы она меняла высотуПилот команды «Мерседес Льюис Хэмилтон накануне Гран-при России поделился своим мнением о трассе в Сочи.Хэмилтону подарили балалайку на пресс-конференции перед Гран-при РоссииНа пресс-конференции накануне Гран-при России пилоту команды «Мерседес» Льюису Хэмилтону подарили балалайку.Дэниель Риккьярдо: Надеюсь, что «Ред Булл» в Сочи будет бороться за место в тройкеПилот команды «Ред Булл» Дэниель Риккьярдо поделился ожиданиями от предстоящего четвертого этапа чемпионата в «Формуле-1», который пройдет в Сочи.Льюис Хэмилтон: Не думаю, что погода в Сочи создаст проблемыПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего четвертого этапа чемпионата в «Формуле-1», который пройдет в Сочи.Квят опубликовал фото нового шлема для Гран-при РоссииРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят опубликовал в твиттере фото нового шлема. Он сделан специально для Гран-при России.Даниил Квят: «Торо Россо» прибавляет с каждым этапомПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России.Даниил Квят: Я готов сняться в 11-й части фильма «Форсаж»Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят рассказал о своем отношении к фильмам серии «Форсаж».Даниил Квят: Заехали на картодром, по пути за пиццей, так все и началось (видео)Даниил Квят: Заехали на картодром, по пути за пиццей, так все и началось (видео)Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал гостем телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.День в истории: Даниилу Квяту – 23!Сегодня, 26 апреля исполняется 23 года российскому пилоту Формулы-1 Даниилу Квяту.Сергей Сироткин: Я горжусь тем, что являюсь российским гонщикомРезервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин, который заменит Нико Хюлькенберга в первой пятничной практике Гран-при России,поделился ожиданиями от своего выступления в Сочи.«Макларен» получит более надежные двигатели к Гран-при РоссииНа машины пилотов «Макларена» Фернандо Алонсо и Стоффеля Вандорна в Сочи установят обновленную версию теплового мотор-генератора MGU-H.Стоффель Варндорн: В Сочи важна скорость на прямыхПилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн поделился ожиданиями от Гран-при России.Фернандо Алонсо: Трасса в Сочи будет отличаться от того, что было ранееПилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при России.Макс Ферстаппен: Обгонять без DRS доставляет больше удовольствияПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен высказался о ситуации с обгонами в нынешнем сезоне.Даниил Квят: Я доволен и своей работой, и работой инженеровПилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил свои результаты в первых трех гонках сезона.Даниил Квят: Обсуждал тему ралли с Кими РайкконеномРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят – о предстоящей гонке «500 миль Индианаполиса» и раллийных гонках.Во время Гран-при «Формулы-1» в Сочи проезд в электричках станет бесплатнымКак сообщает «Российская газета», в Сочи в период проведения Гран-при России «Формулы-1» пустят больше электропоездов в Олимпийский парк, а проезд в них будет бесплатным.Зак Браун: Я бы хотел видеть «Макларен» в Индианаполисе каждый годИсполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что хотел бы, чтобы его команда каждый год была представлена в гонке «500 миль Индианаполиса».Сириль Абитебуль: «Рено» нужен гонщик, который подождет, когда команда будет готова к борьбе за чемпионствоУправляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль не стал давать обещаний вернуть в команду испанца Фернандо Алонсо.Льюис Хэмилтон: Мне грустно наблюдать за проблемами «Уильямса» и «Макларена»Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сказал, что ему грустно наблюдать за нынешним состоянием дел в «Уильямсе» и «Макларене».
Теннис
Плишкова стала последней четвертьфиналисткой на турнире в Штутгарте
Футбол
«Атлетик» нанес поражение «Бетису»
Футбол
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, не забив ни одного мяча
Футбол
«Манчестер Сити» – «МЮ». Браво получил травму и был заменен
все новости
Сергей Сироткин
Сергей Сироткинвсе новости
Гран-при России
Гран-при России
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости