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Браво пропустит ближайшие матчи «Манчестер Сити»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

- Браво получил травму. Думаю, он пропустит несколько матчей, но точнее мы определимся завтра, когда я поговорю с врачом, - заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Напомним, Клаудио Браво получил травму во втором тайме матча с «Манчестер Юнайтед» и был заменен на другого голкипера Вилли Кабальеро.

«Манчестер Сити» с 65 очками занимает четвертое место. У «Юнайтед» на очко меньше и пятое место.

Матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:0

Состав

Манчестер Сити: Браво (Кабальеро, 79), Компани, Коларов, Отаменди, Сабалета, де Брюйне, Фернандиньо, Туре, Стерлинг (Габриэл, 86), Сане (Навас, 80), Агуэро

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мхитарян (Фосу-Менса, 86), Феллайни, Валенсия, Рэшфорд (Янг, 90), Марсьяль (Лингард, 81)

Предупреждения:

Габриэл, 90 - Феллайни, 83

Удаления:

нет - Феллайни, 84

Место и дата

27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция



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