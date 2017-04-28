Браво пропустит ближайшие матчи «Манчестер Сити»

Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

- Браво получил травму. Думаю, он пропустит несколько матчей, но точнее мы определимся завтра, когда я поговорю с врачом, - заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Напомним, Клаудио Браво получил травму во втором тайме матча с «Манчестер Юнайтед» и был заменен на другого голкипера Вилли Кабальеро.

«Манчестер Сити» с 65 очками занимает четвертое место. У «Юнайтед» на очко меньше и пятое место.



