Браво пропустит ближайшие матчи «Манчестер Сити»
Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.
- Браво получил травму. Думаю, он пропустит несколько матчей, но точнее мы определимся завтра, когда я поговорю с врачом, - заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Напомним, Клаудио Браво получил травму во втором тайме матча с «Манчестер Юнайтед» и был заменен на другого голкипера Вилли Кабальеро.
«Манчестер Сити» с 65 очками занимает четвертое место. У «Юнайтед» на очко меньше и пятое место.
Матч
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Манчестер Сити: Браво (Кабальеро, 79), Компани, Коларов, Отаменди, Сабалета, де Брюйне, Фернандиньо, Туре, Стерлинг (Габриэл, 86), Сане (Навас, 80), Агуэро
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мхитарян (Фосу-Менса, 86), Феллайни, Валенсия, Рэшфорд (Янг, 90), Марсьяль (Лингард, 81)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Феллайни, 84
Место и дата
27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция