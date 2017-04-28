Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон1 : 2Питтсбург
Футбол  Аталанта- : -Ювентус
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тони Белью: Если Джошуа не нокаутирует Кличко до 4-го раунда, Владимир сломает его

Источник:  vRINGe.comКомментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью поделился ожиданиями от боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа. 

- Бокс – спорт молодых, а Энтони Джошуа – очень молодой, мощный и быстрый парень. Но, говоря это, нельзя забывать, что Владимир Кличко намного опытнее. Они такие разные, и именно поэтому все мы здесь. Если Владимир сумеет пройти первые четыре раунда, мы получим ответ на вопрос, из чего сделан Джошуа.

Вопросов очень много. Постарел ли Владимир? Насколько неопытен Джошуа? Лучше ли Кличко, как боксер? А Энтони – как атлет? Именно поэтому все хотят увидеть этот бой. Мы можем обсуждать его хоть до субботы, но так и не получим ответов, пока они не выйдут в ринг.

Этому бою не суждено пройти всю дистанцию, я просто не представляю, как это может случиться. Если Джошуа не закончит всё в первых четырёх раундах, Владимир найдет способ сломать Энтони. Эти ребята слишком большие, сильные и быстрые, чтобы бой прошел все 12 раундов, - заявил Белью.

Напомним, представитель Украины сразится с боксером из Великобритании 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Энтони Джошуа: Мне нужно просто успокоиться и получить удовольствиеБританский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Владимиром Кличко.Владимир Кличко: В моем халате будет флешка, на которой видеозапись с прогнозом на бой ДжошуаУкраинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко сказал, что выйдет на бой с Энтони Джошуа в халате, в который будет зашита флешка, содержащая прогноз на бой.Владимир Кличко: У меня есть навязчивая идея – вернуть чемпионские поясаУкраинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Джошуа.Букмекеры считают Джошуа фаворитом в поединке с Кличко29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится поединок за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. Букмекеры отдают предпочтение британцу.ВИДЕО ДНЯ: Дуэль взглядов Кличко и ДжошуаНа пресс-конференции перед боем за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа состоялась дуэль взглядов.Тарас Шелестюк: Если дойдет до решения судей, то победу в поединке с Кличко отдадут ДжошуаЧемпион мира 2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в составе сборной Украины поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа и Владимира Кличко.Бернд Бенте: Кличко в бою с Джошуа докажет, что поражение от Фьюри – случайностьУправляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте дал комментарий перед боем Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, вспомнив поражение от Тайсона Фьюри.Виталий Кличко: Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансовБывший чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего брата – Владимира Кличко с Энтони Джошуа.Леннокс Льюис: Если Кличко проиграет Джошуа, ему будет лучше завершить карьеруБывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился ожиданиями от поединка Владимира Кличко с Энтони Джошуа.Деонтей Уайлдер: Чтобы победить Джошуа, Кличко должен перестать быть хорошим парнемЧемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о том, что может принести успех Владимиру Кличко в предстоящем поединке с Энтони Джошуа.Роуч считает, что Джошуа победит Владимира Кличко в титульном поединкеИзвестный американский специалист Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.Американец Филдс стал рефери поединка Кличко – ДжошуаНазваны судьи, которые будут работать на поединке за звание чемпиона мира тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с ДжошуаГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони Джошуа.Виталий Кличко поддержит брата в углу ринга во время поединка с ДжошуаБывший чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко будет поддерживать своего брата Владимира в углу ринга в поединке проив Энтони Джошуа. Об этом сообщил сам Кличко.Бой Кличко – Джошуа будет показан по российскому телевидениюПоединок за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по двум версиям между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».Виталий Кличко: После боя с Джошуа новых шансов у Владимира уже не будетЭкс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от боя своего младшего брата Владимира с Энтони Джошуа.Энтони Джошуа: Я не вижу никакого смысла в том, чтобы драться в АмерикеЧемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не намерен предпринимать шаги, чтобы сделать себе имя за океаном.Энтони Джошуа: Бой против Фьюри стал бы для меня крупнейшим в карьереЧемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа надеется встретиться на ринге с соотечественником Тайсоном Фьюри.Представлен официальный ролик к поединку Кличко – Джошуа (видео)Компания Showtime представила официальный промо-ролик к поединку между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Энтони Джошуа: Тайсон, заткнись, и просто назови дату нашего бояЧемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа ответил на провокационное высказывание соотечественника Тайсона Фьюри.
Футбол
Виктор Васин: От дерби со «Спартаком» жду сумасшедшего накала страстей
Футбол
Хосеп Гвардиола: Я вполне доволен ничьей с «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Жозе Моуринью: Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» боролся за ничью
Теннис
Плишкова стала последней четвертьфиналисткой на турнире в Штутгарте
все новости
Тони Белью
Тони Бельювсе новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости