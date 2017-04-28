Тони Белью: Если Джошуа не нокаутирует Кличко до 4-го раунда, Владимир сломает его

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью поделился ожиданиями от боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

- Бокс – спорт молодых, а Энтони Джошуа – очень молодой, мощный и быстрый парень. Но, говоря это, нельзя забывать, что Владимир Кличко намного опытнее. Они такие разные, и именно поэтому все мы здесь. Если Владимир сумеет пройти первые четыре раунда, мы получим ответ на вопрос, из чего сделан Джошуа.

Вопросов очень много. Постарел ли Владимир? Насколько неопытен Джошуа? Лучше ли Кличко, как боксер? А Энтони – как атлет? Именно поэтому все хотят увидеть этот бой. Мы можем обсуждать его хоть до субботы, но так и не получим ответов, пока они не выйдут в ринг.

Этому бою не суждено пройти всю дистанцию, я просто не представляю, как это может случиться. Если Джошуа не закончит всё в первых четырёх раундах, Владимир найдет способ сломать Энтони. Эти ребята слишком большие, сильные и быстрые, чтобы бой прошел все 12 раундов, - заявил Белью.

Напомним, представитель Украины сразится с боксером из Великобритании 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.