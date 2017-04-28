День в истории. Зорану Тошичу - 30!

Сегодня 30-летний юбилей отмечает полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич.

Зоран Тошич родился в городе Зренянин (бывшия Югославия).

Начав профессиональную карьеру в местном футбольном клубе «Банат», в 2007 году вингер заключил соглашение с белградским «Партизаном».

Зимой 2008 года Тошич вместе с партнером по «Партизану» Адемом Льяичем подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Он получил разрешение на работу в Англии 28 ноября 2008 года, а 2 января 2009 года трансфер был окончательно согласован. Сербский полузащитник выступал за «Юнайтед» под номером «14».

Не сумев закрепиться в основном составе «красных дьяволов», Зоран начал играть за «Кельн» на правах аренды, а в 2010 году стал игроком ЦСКА. В составе армейцев серб стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Ранее он выигрывал национальные первенства Сербии и Англии.

Тошич забил 11 мячей в 75 проведенных матчах за национальную сборную.

