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Ассоциация футбола Аргентины проведет переговоры с Сампаоли

Источник:  ESPNКомментарии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли уже в ближайшее время может возглавить сборную Аргентины.

- Мы выбрали Сампаоли в качестве нового главного тренера национальной сборной. Но мы хотим сохранить хорошие отношения с «Севильей» и проведем переговоры о его уходе сразу после завершения чемпионата Испании, - заявил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

Сампаоли может покинуть «Севилью» по окончании сезона при условии выплаты клубу отступных в размере 1,5 миллиона евро.

Напомним, в начале апреля в отставку был отправлен предыдущий наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса.

Аргентинцы занимают пятую строчку в турнирной таблице южноамериканской квалификации ЧМ-2018.




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