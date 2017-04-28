Ассоциация футбола Аргентины проведет переговоры с Сампаоли

Эдгардо Бауса: Ни Месси, ни Маскерано не влияли на то, кого я приглашаю в сборную

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объяснил, почему не приглашал в команду форварда «Интера» Мауро Икарди.