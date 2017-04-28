Ассоциация футбола Аргентины проведет переговоры с Сампаоли
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли уже в ближайшее время может возглавить сборную Аргентины.
- Мы
выбрали Сампаоли в качестве нового главного тренера национальной
сборной. Но мы хотим сохранить хорошие отношения с «Севильей» и проведем
переговоры о его уходе сразу после завершения чемпионата Испании, - заявил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.
Сампаоли может покинуть «Севилью» по окончании сезона при условии выплаты клубу отступных в размере 1,5 миллиона евро.
Напомним, в начале апреля в отставку был отправлен предыдущий наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса.
Аргентинцы занимают пятую строчку в турнирной таблице южноамериканской квалификации ЧМ-2018.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически