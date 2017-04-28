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«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и захватила лидерство в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Оттавы» нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (2:1). 

Напомним, в первом раунде «Рейнджеры» нанесли поражение «Монреалю», а «Оттава» вывела из борьбы за Кубок Стэнли «Бостон».

Во втором периоде численное преимущество реализовал защитник «Рейнджерс» Райан Макдона, которому ассистировал российский форвард Павел Бучневич.

Однако затем Райан Дзингел сравнял счет, а в в третьей 20-минутке победную шайбу забросил капитан «Оттавы» Эрик Карлссон.

Второй матч серии состоится в Канаде 29 апреля (начало игры - в 22:00 по Москве).

Матч

Оттава - Рейнджерс - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Макдона (Зукарелло, Бучневич), 27:10 (0:1). Дзингел (Террис, Берроуз), 38:39 (1:1). Карлссон (Мето, Хоффман), 55:49 (2:1).

Место и дата

28 апреля 02:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция


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