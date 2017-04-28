«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и захватила лидерство в серии
Хоккеисты «Оттавы» нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (2:1).
Напомним, в первом раунде «Рейнджеры» нанесли поражение «Монреалю», а «Оттава» вывела из борьбы за Кубок Стэнли «Бостон».
Во втором периоде численное преимущество реализовал защитник «Рейнджерс» Райан Макдона, которому ассистировал российский форвард Павел Бучневич.
Однако затем Райан Дзингел сравнял счет, а в в третьей 20-минутке победную шайбу забросил капитан «Оттавы» Эрик Карлссон.
Второй матч серии состоится в Канаде 29 апреля (начало игры - в 22:00 по Москве).
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