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Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Вашингтону» (3:2) в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

В начале второго периода дубль оформил капитан «Пингвинов» Сидни Кросби. Он забросил две шайбы с интервалом всего в 52 секунды.

Ценой огромных усилий хозяева льда сумели сравнять счет. Сначала хлесткий кистевой бросок удался Александру Овечкину, а в третьей 20-минутке Евгений Кузнецов замкнул превосходный перевод защитника Мэтта Нисканена.

Однако судьбу матча решила грубая ошибка обороны «Кэпиталс». Брукс Орпик не успел закрыть Ника Бонино. Центрфорвард «Питтсбурга» вышел один на один и в упор расстрелял Брэйдена Холтби.

Таким образом, действующие обладатели Кубка Стэнли захватили лидерство в серии. Второй матч будет сыгран 30 апреля в Вашингтоне.

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы:

Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Шульц, Уилсон), 52:36 (2:3).

Место и дата

28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция


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