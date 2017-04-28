Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе
Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Вашингтону» (3:2) в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
The @penguins grab Game 1 on the road! #StanleyCup #WSHvsPIT pic.twitter.com/08rv3gX9ZA— NHL (@NHL) 28 апреля 2017 г.
В начале второго периода дубль оформил капитан «Пингвинов» Сидни Кросби. Он забросил две шайбы с интервалом всего в 52 секунды.
Ценой огромных усилий хозяева льда сумели сравнять счет. Сначала хлесткий кистевой бросок удался Александру Овечкину, а в третьей 20-минутке Евгений Кузнецов замкнул превосходный перевод защитника Мэтта Нисканена.
Однако судьбу матча решила грубая ошибка обороны «Кэпиталс». Брукс Орпик не успел закрыть Ника Бонино. Центрфорвард «Питтсбурга» вышел один на один и в упор расстрелял Брэйдена Холтби.
In need of a goal and @NickBonino delivers again.— NHL (@NHL) 28 апреля 2017 г.
Six career game winners in the playoffs. #StanleyCup pic.twitter.com/qORqERfJse
Таким образом, действующие обладатели Кубка Стэнли захватили лидерство в серии. Второй матч будет сыгран 30 апреля в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы:
Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Шульц, Уилсон), 52:36 (2:3).
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция