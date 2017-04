Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Вашингтону» (3:2) в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

The @penguins grab Game 1 on the road! #StanleyCup #WSHvsPIT pic.twitter.com/08rv3gX9ZA

В начале второго периода дубль оформил капитан «Пингвинов» Сидни Кросби. Он забросил две шайбы с интервалом всего в 52 секунды.

Ценой огромных усилий хозяева льда сумели сравнять счет. Сначала хлесткий кистевой бросок удался Александру Овечкину, а в третьей 20-минутке Евгений Кузнецов замкнул превосходный перевод защитника Мэтта Нисканена.

Однако судьбу матча решила грубая ошибка обороны «Кэпиталс». Брукс Орпик не успел закрыть Ника Бонино. Центрфорвард «Питтсбурга» вышел один на один и в упор расстрелял Брэйдена Холтби.

In need of a goal and @NickBonino delivers again.



Six career game winners in the playoffs. #StanleyCup pic.twitter.com/qORqERfJse