«Торонто» обыграл «Милуоки» и вышел во второй раунд плей-офф, где сразится с «Кливлендом»
Баскетболисты «Торонто Рэпторз» вышли во второй раунд плей-офф НБА.
Сегодня канадская команда переиграла на выезде «Милуоки» со счетом 92:89.
Самым результативным игроком встречи в составе «Рэпторз» стал защитник Демар Дерозан. Он набрал 32 очка и сделал 5 перехватов.
Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто». Теперь команде предстоит сразиться с действующим чемпионом - «Кливлендом».
Матч
Место и дата
28 апреля 02:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
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