Тайсон Фьюри: Я сгоню 50 килограммов лишнего веса и снова оставлю весь мир в дураках (видео)
Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри не теряет надежды вернуться на большой ринг.
- Уверен, нет такого тяжеловеса, что может сравниться со мной. Вот увидите, я снова
оставлю весь мир в дураках. Никто не давал мне шанса в прошлый раз, и сейчас
все уверены, что я не сгоню вес и не стану самим собой. Но я это сделаю.
Это моя жизнь, и мой выбор. Несмотря ни на что, я вернусь в бокс и верну себе титул. Впервые за последние 16 месяцев я уверен в своем будущем. Я сгоню 50 килограммов и изменю свою жизнь. Я уже побывал в аду и вернулся оттуда, - рассказал Фьюри в своем инстаграме.
Напомним, осенью 2015 года Тайсон Фьюри в Дюссельдорфе победил по очкам Владимира Кличко и отобрал у украинца три чемпионских пояса (IBF, WBA и WBO).
После этого он набрал лишний вес, получил несколько травм, стал фигурантом скандала с употреблением кокаина и не проводил официальных поединков.
29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Кличко-младший сразится с другим британцем Энтони Джошуа за титулы WBA и IBF в тяжелом весе.