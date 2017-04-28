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Тайсон Фьюри: Я сгоню 50 килограммов лишнего веса и снова оставлю весь мир в дураках (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри не теряет надежды вернуться на большой ринг.

- Уверен, нет такого тяжеловеса, что может сравниться со мной. Вот увидите, я снова оставлю весь мир в дураках. Никто не давал мне шанса в прошлый раз, и сейчас все уверены, что я не сгоню вес и не стану самим собой. Но я это сделаю.

Это моя жизнь, и мой выбор. Несмотря ни на что, я вернусь в бокс и верну себе титул. Впервые за последние 16 месяцев я уверен в своем будущем. Я сгоню 50 килограммов и изменю свою жизнь. Я уже побывал в аду и вернулся оттуда, - рассказал Фьюри в своем инстаграме.

Addressing the haters @saundersbillyjoe #gypsywarriors

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Напомним, осенью 2015 года Тайсон Фьюри в Дюссельдорфе победил по очкам Владимира Кличко и отобрал у украинца три чемпионских пояса (IBF, WBA и WBO).

После этого он набрал лишний вес, получил несколько травм, стал фигурантом скандала с употреблением кокаина и не проводил официальных поединков.

29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Кличко-младший сразится с другим британцем Энтони Джошуа за титулы WBA и IBF в тяжелом весе.



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