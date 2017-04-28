«Галатасарай» планирует взять в аренду Ромуло

Бывший полузащитник «Спартака» бразилец Ромуло может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Takvim, стамбульский «Галатасарай» готов предложить бразильскому «Фламенго», за который выступает Ромуло, арендное соглашение на 1,2 миллиона евро с правом последующего выкупа футболиста за 8 миллионов евро.



Напомним, «Спартак» и 26-летний Ромуло расторгли контракт в январе 2017 года по обоюдному согласию сторон. Бразилец играл за москвичей с августа 2012 года.



