«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра

Первый раунд в противостоянии "Питтсбург" - "Вашингтон" остался за Сидни Кросби Источник: ХК «Питтсбург Пингвинз»

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

1. Новое противостояние Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью получилось одним из самых невыразительных за всю историю. Оба манчестерских клуба упустили возможность поправить свое положение в турнирной таблице АПЛ.

2. Моуринью справедливо заметил, что после удаления Маруана Феллайни его команда могла бороться только за ничью.

3. А его визави (по крайней мере, на словах) был также вполне удовлетворен мирным исходом встречи. Кто бы мог подумать, что оба гранда во главе со звездными тренерами будут бороться в текущем сезоне лишь за попадание в зону Лиги чемпионов?



4. Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подверг резкой критике работу арбитров в матче его команды с махачкалинским «Анжи» (3:3). По мере приближения финиша чемпионата России вопросов к судьям у болельщиков и представителей команд становится все больше и больше.

5. «Вашингтон» неудачно начал серию второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» на своей площадке. Овечкин и Кузнецов отметились заброшенными шайбами, но победу благодаря дублю Сидни Кросби одержали гости.

6. В другом матче игрового дня «Оттава» одержала волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

7. Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман не намерен оставлять без внимания нашумевшие высказывания Никиты Кучерова. Но все оргвыводы последуют только после чемпионата мира-2017 в Париже и Кельне.

8. Александр Радулов на мировое первенство, как известно, не едет. Сегодня нападающий поблагодарил болельщиков, игроков и тренеров «Монреаля» за проведенный сезон. Означает ли это, что будущим летом хоккеист сменит команду?

9. До боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа в Лондоне остается всего один день. Своим видением поединка поделился британский «крузер» Тони Белью, недавно победивший самого Дэвида Хэя.

10. А опальный и оплывший жиром Тайсон Фьюри в преддверии вечера на «Уэмбли» снова беззастенчиво старается переключить все внимание публики на себя. Вне всяких сомнений, Цыганский король не разучился говорить. Но ведь нужно когда-то и боксировать...

Анонс дня: Сегодня вернувшаяся в WTA-тур Мария Шарапова сразится с эстонкой Анетт Контавейт за выход в полуфинал турнира в Штутгарте (начало матча - в 15:00 мск).



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