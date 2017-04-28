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Жозе Моуринью: Удаление Феллайни? Я видел Агуэро в туннеле, с ним все в порядке

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об удалении полузащитника Маруана Феллайни в перенесенном матче 26-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум».

«Судья Мартин Аткинсон сказал мне, что, по его мнению, это красная карточка. Но я видел Агуэро в туннеле: нос не сломан, на голове нет повреждение – такое же приятное лицо, как всегда. Так что я не уверен.

Если бы Серхио не упал на газон, удаления бы точно не было. Но Маруан предоставил ему такую возможность. Я не знаю… Я знаю только то, что 15 минут играли вдесятером, и ребята впечатляюще бились за очко», – приводит BBC слова Моуринью.

Отметим, что Феллайни был удален на 83-й минуте. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему отстает от «Манчестер Сити» на одно очко, оставаясь на пятом месте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:0

Состав

Манчестер Сити: Браво (Кабальеро, 79), Компани, Коларов, Отаменди, Сабалета, де Брюйне, Фернандиньо, Туре, Стерлинг (Габриэл, 86), Сане (Навас, 80), Агуэро

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мхитарян (Фосу-Менса, 86), Феллайни, Валенсия, Рэшфорд (Янг, 90), Марсьяль (Лингард, 81)

Предупреждения:

Габриэл, 90 - Феллайни, 83

Удаления:

нет - Феллайни, 84

Место и дата

27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция

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