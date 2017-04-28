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Александр Овечкин: Нам самим надо диктовать ход игры

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3) высказался о значении второй игры.

«Легко нам не будет, особенно против действующего обладателя Кубка Стэнли. Они умеют играть в матчах под давлением. Так что нам самим надо диктовать ход игры. И делать это с первой же минуты матча», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первой игре серии, которая проходила на льду «столичных», капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 45-й в плей-офф за карьеру.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы:

Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).

Место и дата

28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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