Александр Овечкин: Нам самим надо диктовать ход игры

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3) высказался о значении второй игры.

«Легко нам не будет, особенно против действующего обладателя Кубка Стэнли. Они умеют играть в матчах под давлением. Так что нам самим надо диктовать ход игры. И делать это с первой же минуты матча», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первой игре серии, которая проходила на льду «столичных», капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 45-й в плей-офф за карьеру.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.