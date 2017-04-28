Александр Овечкин: Нам самим надо диктовать ход игры
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин после первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
(2:3) высказался о значении второй игры.
«Легко нам не будет, особенно против действующего обладателя Кубка Стэнли. Они умеют играть в матчах под давлением. Так что нам самим надо диктовать ход игры. И делать это с первой же минуты матча», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, в первой игре серии, которая проходила на льду «столичных», капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 45-й в плей-офф за карьеру.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы:
Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция