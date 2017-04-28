Барри Троц: «Вашингтон» сделал много хорошего, но это было недостаточно
Главный тренер «Вашингтона»
Барри Троц оценил игру команды в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
(2:3).
«У нас было много шансов, – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ. – Мы бросали в сторону их ворот 83 раза, тогда как они в нашу – 41. Мы сделали много хорошего. Но это было недостаточно».
Отметим, что голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери отразил 33 из 35 бросков, а вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби – 18 из 21.
Напомним, у «столичных» по голу забили российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, у «пингвинов» дубль на счету капитана команды Сидни Кросби, а победную шайбу забросил форвард Ник Бонино.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы:
Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция