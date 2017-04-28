Барри Троц: «Вашингтон» сделал много хорошего, но это было недостаточно

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру команды в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).

«У нас было много шансов, – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ. – Мы бросали в сторону их ворот 83 раза, тогда как они в нашу – 41. Мы сделали много хорошего. Но это было недостаточно».

Отметим, что голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери отразил 33 из 35 бросков, а вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби – 18 из 21.

Напомним, у «столичных» по голу забили российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, у «пингвинов» дубль на счету капитана команды Сидни Кросби, а победную шайбу забросил форвард Ник Бонино.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.