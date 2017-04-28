«Арсенал» снова попытается купить Бакку

Форвард «Милана» Карлос Бакка может начать следующий сезон в «Арсенале».

По данным Tuttomercatoweb.com, интерес к 30-летнему колумбийскому форварду снова возник у «Арсенала». В зимнее трансферное окно «канониры» уже вели переговоры по приобретению Бакки.

При этом в «Милане» рассчитывают приобрести к новому сезону нового форварда, который займет место в основном составе команды.

Напомним, Бакка проводит за «Милан» второй сезон. В 28 матчах серии A он забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее форвард выступал два года в примере за «Севилью», а перед этим отыграл сезон в Бельгии за «Брюгге».

Добавим, что «Милан» занимает шестое место в серии A, отставая на пять очков от зоны Лиги Европы.