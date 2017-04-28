Ник Бонино: Получить преимущество своего льда – очень важно

Форвард «Питтсбурга» Ник Бонино подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (3:2), в котором он забросил победную шайбу в третьем периоде.

«Выиграть на чужом льду и получить преимущество своей площадке, думаю, это очень важно. Посмотрим, сможем ли мы взять матч №2.

Мой гол? Это был подготовленный прорыв. Обычно они развиваются немного дольше. Но в этом сыграла роль смена. Мы очень быстро вошли в игру, и Уилсон сделал мне отличный пас в середину», – приводит слова Бонино официальный сайт НХЛ.

Напомним, еще две шайбы у «Питтсбурга» забил капитан команды Сидни Кросби.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.