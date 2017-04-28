Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Футбол  Локомотив (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Футбол  Аталанта- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ник Бонино: Получить преимущество своего льда – очень важно

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Ник Бонино подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (3:2), в котором он забросил победную шайбу в третьем периоде.

«Выиграть на чужом льду и получить преимущество своей площадке, думаю, это очень важно. Посмотрим, сможем ли мы взять матч №2.

Мой гол? Это был подготовленный прорыв. Обычно они развиваются немного дольше. Но в этом сыграла роль смена. Мы очень быстро вошли в игру, и Уилсон сделал мне отличный пас в середину», – приводит слова Бонино официальный сайт НХЛ.

Напомним, еще две шайбы у «Питтсбурга» забил капитан команды Сидни Кросби.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы:

Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).

Место и дата

28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хенрик Лундквист: Все свелось к моменту, в котором я не видел шайбуГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после первого матча второго раунда НХЛ с «Оттавой» (1:2) прокомментировал вторую пропущенную шайбу, которую забросил защитник «сенаторов» Эрик Карлссон.Артемий Панарин: Я ничего не знаю о «Спартаке» и футболе. Я смотрю бойцов ММААртемий Панарин: Я ничего не знаю о «Спартаке» и футболе. Я смотрю бойцов ММАОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у одного из лучших российских игроков НХЛ – форварда «Чикаго» Артемия Панарина.Ги Буше: Сейчас Карлссон – больше чем звездаГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше высказался о защитнике команды Эрике Карлссоне, который принес «сенаторам» победу в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2:1).Сидни Кросби: Когда я забивал, нам удались две отличные комбинацииФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (3:2) рассказал о своих двух шайбах.Барри Троц: «Вашингтон» сделал много хорошего, но это было недостаточноГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру команды в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).Александр Овечкин: Нам самим надо диктовать ход игрыФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин после первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3) высказался о значении второй игры.«Малкина свалили на лед, Овечкин забил…» Самая крутая драка в Америке (видео)«Малкина свалили на лед, Овечкин забил…» Самая крутая драка в Америке (видео)Это драка, а не серия! Кто победит – «Вашингтон» или «Питтсбург» - тот и возьмет Кубок Стэнли. В этом мы уверены!«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.НХЛ. «Оттава» обыграла «Рейнджерс», «Вашингтон» уступил «Питтсбургу»Все матчи второго раунда плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбеХоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Вашингтону» (3:2) в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и захватила лидерство в серииХоккеисты «Оттавы» нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (2:1).Радулов поблагодарил за сезон игроков, тренеров и менеджмент «Монреаля»Нападающий Александр Радулов поблагодарил за сезон-2016/17 хоккеистов и тренерский штаб «Монреаля».Стив Айзерман: В ситуации с высказываниями Кучерова «Тампа» будет разбираться после чемпионата мираГенеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман рассказал о реакции организации на высказывания российского форварда Никиты Кучерова, который подверг критике действия одноклубников и главного тренера.Майк Бэбкок: Мы не отпускаем Никиту Зайцева на чемпионат мира!Майк Бэбкок: Мы не отпускаем Никиту Зайцева на чемпионат мира!Корреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у защитника «Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева и его тренера Майка Бэбкока.Букмекеры отдают «Вашингтону» преимущество в первом матче серии с «Питтсбургом»Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу второго раунда Кубка Стэнли, в которой «Вашингтон» примет «Питтсбург».Евгений Малкин: Матчи против Овечкина и Кузнецова всегда получаются особеннымиРоссийский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда Кубка Стэли против «Вашингтон Кэпиталз».Тарасенко врезали по печени. Вова упал, а соперник начал его дразнить (видео)Тарасенко врезали по печени. Вова упал, а соперник начал его дразнить (видео)За океаном стартовал второй раунд Кубка Стэнли, в котором продолжили удивлять «Нэшвилл» и «Эдмонтон».Пи-Кей Суббан: Думаю, что «Сент-Луис» проведет свой лучший матч во второй встречеЗащитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан прокомментировал победу «Предаторз» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (4:3).Сергей Бобровский: Я не робот. Ошибки случаютсяРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в первом раунде.Сергей Бобровский: Я уважаю тренерский штаб сборной. Все было сделано по-человеческиРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал решение тренерского штаб национальной сборной России не вызывать его для участия в чемпионате мира.
Футбол
«Галатасарай» планирует взять в аренду Ромуло
Бокс
Тайсон Фьюри: Я сгоню 50 килограммов лишнего веса и снова оставлю весь мир в дураках (видео)
Хоккей
Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе
Хоккей
«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и захватила лидерство в серии
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Ник Бонино
Ник Бониновсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли