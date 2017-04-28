Ник Бонино: Получить преимущество своего льда – очень важно
Форвард «Питтсбурга»
Ник Бонино подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
(3:2), в котором он забросил победную шайбу в третьем периоде.
«Выиграть на чужом льду и получить преимущество своей площадке, думаю, это очень важно. Посмотрим, сможем ли мы взять матч №2.
Мой гол? Это был подготовленный прорыв. Обычно они развиваются немного дольше. Но в этом сыграла роль смена. Мы очень быстро вошли в игру, и Уилсон сделал мне отличный пас в середину», – приводит слова Бонино официальный сайт НХЛ.
Напомним, еще две шайбы у «Питтсбурга» забил капитан команды Сидни Кросби.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы:
Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция