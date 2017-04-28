Сидни Кросби: Когда я забивал, нам удались две отличные комбинации
Форвард «Питтсбурга»
Сидни Кросби после первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
(3:2) рассказал о своих двух шайбах.
«Нам удались две отличные комбинации. Оба раза Хорнквист выиграл борьбу за шайбу, а потом Джейк Гюнцель сделал отличную передачу. После этого Хорнквист нашел меня на добивании. Мы неплохо сыграли в тех моментах», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, капитан «Питтсбурга» сделал дубль в начале второго периода, забросив две шайбы с разницей в 52 секунды.
Теперь на счету Кросби 9 (4+5) очков в шести матчах
плей-офф.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы:
Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция