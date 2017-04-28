Сидни Кросби: Когда я забивал, нам удались две отличные комбинации

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (3:2) рассказал о своих двух шайбах.

«Нам удались две отличные комбинации. Оба раза Хорнквист выиграл борьбу за шайбу, а потом Джейк Гюнцель сделал отличную передачу. После этого Хорнквист нашел меня на добивании. Мы неплохо сыграли в тех моментах», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, капитан «Питтсбурга» сделал дубль в начале второго периода, забросив две шайбы с разницей в 52 секунды.

Теперь на счету Кросби 9 (4+5) очков в шести матчах плей-офф.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.