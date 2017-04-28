Виталий Петров: Обязательно приду на свою трибуну в Сочи

Первый российский пилот Формулы-й Виталий Петров рассказал о предстоящем Гран-при, который пройдет в Сочи.

«Предстоящий уик-энд – особенный для болельщиков Формулы-1 в России, в Сочи пройдет уже четвертый Гран При по счету. Я уже на месте, и у меня намечена достаточно насыщенная программа.

Вы уже знаете, что в этом году на трассе появились трибуна, названная в мою честь. В принципе, мы начали обсуждать этот вопрос с Сергеем Воробьевым еще в 2015 году, они всегда говорили, что хотят назвать одну из трибун в мою честь. Оставалось только утрясти детали. Мы хотели приурочить объявление к какому-нибудь событию, и сделали это в дни проведения в Сочи инвестиционного форума. Все сработало – пришло достаточно много журналистов

Конечно, все продолжают спрашивать про то, приду ли я на нее по ходу уик-энда, и хочется сразу всех заверить – конечно, я это сделаю. Мы сейчас анализируем, когда и как. Возможно, я решу зайти спонтанно, но это большая трибуна, она вмещает несколько тысяч человек, потому пообщаться и сфотографироваться со всеми будет достаточно сложно.

Окончательного плана пока нет, но следите за моими социальными сетями. Скорее всего, я не приду туда во время гонки, потому что люди купили билеты, чтобы прежде всего последить за ней, но во время тренировок или квалификации – почему нет.», - приводит слова Петрова Motorsport.com.

Напомним, российский этап «королевских гонок» пройдет с 28 по 30 апреля.